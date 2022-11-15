Президент призвал ускорить отправку миссии экспертов ООН на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заинтересована в энергокризисе, а мировое сообщество должно быть заинтересовано в прекращении российского террора.

Об этом он заявил во время своего видеообращения к участникам саммита G20, которое обнародовал Офис президента в своем Telegram.

"Все вы видите, на что направлен сейчас российский террор. Это попытка превратить холод в оружие. На оружие против миллионов людей.

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Ударами российских ракет и иранских дронов, которые используют оккупанты, разрушено около 40% нашей энергоинфраструктуры. Еженедельно Россия подрывает наши электростанции, трансформаторы, линии поставки электричества. Сопутствующая цель этого террора - не дать экспортировать наше электричество соседним странам, что могло бы значительно помочь им стабилизировать энергетическую ситуацию и уменьшить цены для потребителей. Россия заинтересована в енергокризисе. А мы же все должны быть заинтересованы в прекращении террора", - заявил он.

Зеленский также поблагодарил всех партнеров, которые уже помогли Украине с поставкой систем ПВО и ПРО.

"Это дает нам возможность сбивать часть российских ракет и иранских дронов. Но мы должны полностью защитить наше небо. Я прошу вас наращивать соответствующую помощь", - подчеркнул он.

Президент также призвал ускорить отправку миссии экспертов ООН на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины.

"Мы уже предложили направить миссию экспертов ООН на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины для оценки разрушений и потребностей в восстановлении, а также с целью предотвращения их дальнейшего уничтожения. Надо ускорить отправку этой миссии! Это будет конкретный вклад международного сообщества в стабилизацию энергоситуации в Украине и Европе, а, следовательно, и на глобальном энергорынке. Впрочем, независимо от решений мира, Россия может в любой день отказаться от ударов по украинской энергогенерации и по объектам, которые задействованы в поставках воды и тепла людям. Пусть Россия докажет таким своим отказом от террора, что действительно заинтересована в возвращении мира", - подчеркнул он.

Зеленский также заявил, что нужно ввести ограничение цены на российские энергоресурсы.

"Мы должны сделать и фундаментальный шаг для того, чтобы энергоресурсы больше не использовались как оружие. Надо ввести ограничение цены на российские энергоресурсы. Если Россия пытается лишить Украину, Европу и всех потребителей энергии в мире предсказуемости и стабильности цен, ответом на это должно быть принудительное ограничение экспортных цен для России. Чтобы экспорт был не выше себестоимости. Это честно. Если забираешь ты, мир имеет право забрать у тебя", - резюмировал он.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Во всех областях начали выключать свет. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

22 октября оккупанты снова массово ударили ракетами по территории Украины. 1,5 млн абонентов в семи областях Украины остались без света.

31 октября в результате обстрела было повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации возникли проблемы с электро - и водоснабжением.

Состоянию на 1 ноября Украина договаривается с 12 странами о поставках оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

5 ноября в семи областях Украины ввели аварийные отключения электроснабжения. В тот же день, 5 ноября, аварийные отключения были введены в Киеве.

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