Артефакты проливают свет на историю древнего города Эль-Мирадор, который когда-то был одним из крупнейших центров этой цивилизации.

Археологи обнаружили около 40 целых скульптур и фрагментов голов божеств цивилизации майя в древнем городе Эль-Мирадор на севере Гватемалы. Находки изготовлены из штукатурки и гипсовой массы и датируются концом классического периода истории майя – 600–900 годами нашей эры. Об этом сообщает GEO.

По словам исследователя Дугласа Маурисио, среди обнаруженных артефактов есть примерно 40 целых изделий и фрагментов, изображающих божеств майя. В настоящее время значительная часть находок находится на реставрации. Три скульптуры удалось сфотографировать в лаборатории столицы Гватемалы.

Кроме того, археологи обнаружили древние дороги и жилую зону к югу от Эль-Мирадора. По словам другого исследователя, Энрике Эрнандеса, территорию планируют дополнительно изучить, чтобы проверить гипотезу о том, что древний город мог контролировать весь регион.

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Обнаружить артефакты удалось благодаря технологии лидар (LiDAR). Она использует лазерные импульсы для измерения расстояний и определения форм объектов, скрытых под густой растительностью.

Эль-Мирадор считается одним из первых городов-государств майя

Древний город Эль-Мирадор расположен в департаменте Петен на севере Гватемалы, посреди джунглей недалеко от границы с Мексикой. Его открыли в 1930 году и считают одним из первых городов-государств цивилизации майя.

Люди начали заселять эту территорию в средний доклассический период – примерно в 600–300 годах до нашей эры. Наибольшего расцвета город достиг в конце доклассического периода – с 300 года до нашей эры по 250 год нашей эры.

На территории Эль-Мирадора расположена пирамида Ла-Данта высотой 72 метра, которую считают одной из крупнейших в мире.

Благодаря исследованиям с использованием летательных аппаратов и дронов, проводимым с 2015 года, ученые обнаружили здесь сотни древних жилых объектов и разветвленную сеть дорог, похожую на современные автомагистрали. По оценкам экспертов, в Эль-Мирадоре могло проживать около 200 тысяч человек.

Другие открытия цивилизации майя

Как сообщал УНИАН, согласно новому научному исследованию, древние майя могли собственноручно загрязнить свои воды – из-за использования красной краски. Специалисты исследовали отложения в двух местах мексиканского полуострова Юкатан.

Обнаруженные на дне водоемов следы ртути и изменения в живом мире указывают на то, что последствия использования краски в некоторых местах ощущались на протяжении веков.

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