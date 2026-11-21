Зеленский отреагировал на возможность заключения договоренностей о будущем Украины без участия Киева и объяснил, почему такие решения могут стать роковой ошибкой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что великие державы не имеют права самостоятельно решать судьбу других стран, в частности Украины, без их участия в переговорах. Он назвал такой подход "огромной ошибкой" и подчеркнул, что попытки давления не гарантируют желаемого результата.

Об этом глава государства сказал в интервью NBC News, отвечая на вопрос о возможности принятия лидерами Китая, России и США решений относительно будущего Украины без её участия.

"Крупные страны всегда считают, что могут принимать решения о будущем всего мира. Это огромная ошибка, абсолютно. Нельзя принимать решения в отношении какой-либо страны, даже маленькой, без участия этой страны", – заявил Зеленский.

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Он добавил, что государства, которые пытаются оказывать давление на более мелкие страны и решать за них, в долгосрочной исторической перспективе могут осознать ошибочность своих действий.

"Вы думаете, что можете принимать решения, можете оказывать давление сейчас. Но в истории, в долгосрочной исторической перспективе, вы окажетесь теми, кто допустил огромную ошибку, а эта страна победит", – подчеркнул президент.

В этом контексте украинский лидер упомянул встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске в 2025 году.

По словам Зеленского, тогда два лидера обсуждали концепцию "3+2" – условия прекращения войны, приемлемые для России, в частности территории Украины, на которые претендует Москва.

Президент напомнил, что во время той встречи Путин заявлял Трампу, что российская армия сможет захватить восточную часть Украины за три, четыре или пять месяцев. По такому сценарию, как утверждал российский лидер, Украина должна была погибнуть.

Однако, как отметил Зеленский, примерно через 15 месяцев ситуация на восточном направлении практически не изменилась.

"И где мы сейчас? Почти на той же позиции на востоке, спустя 15 месяцев. Россия потеряла за этот период, как я уже говорил, от 35 до 50 тысяч человек, в зависимости от месяца. И никаких успехов на поле боя у них нет, абсолютно. Или они что-то решили?" – сказал президент.

Что предшествовало

Напомним, на днях в Китае состоялась встреча лидеров США, КНР и России – Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. Переговоры прошли на фоне международной напряженности и обсуждения вопросов глобальной безопасности, в частности войны России против Украины.

Встреча вызвала беспокойство в Киеве из-за возможности принятия решений о будущем Украины без участия украинской стороны. После встречи американский президент сделал ряд позитивных заявлений в адрес кремлевского диктатора Путина. В частности, Трамп назвал его "своим другом". Издание The Times отмечает, что такие заигрывания Трампа с Путиным не сулят ничего хорошего Украине и Европе.

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