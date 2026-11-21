Кроме того, российский министр обвинил украинские власти в насаждении "пещерной русофобии".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал ряд агрессивных и манипулятивных заявлений об Украине, поставив под сомнение ее историческое право на собственную территорию и обвинив украинские власти в якобы насаждении "пещерной русофобии". В частности, он назвал юго-восток и часть центра Украины, включая Киев, "исконно русскими землями".

Такие заявления Лавров сделал в документальном фильме "Наше крещение. Предстоятель", опубликованном на российских ресурсах.

"Юго-восток Украины и большая часть центральной Украины, включая Киев, – это, безусловно, исконно русские земли. Там живёт народ, который крестился в одной купели с нами, откуда мы все и пошли", - сказал российский министр.

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В то же время Лавров опроверг, что всю территорию Украины можно считать местом проживания "единого народа". По его словам, на западе страны сформировались "культура и ценности", которые "противостоят" России.

Он также обвинил украинских президентов, начиная с Леонида Кучмы, в том, что они якобы пытались "не обижать западную Украину и западных украинцев", "всегда смягчали остроту проблемы", мол, "вот она и прорвалась".

Также глава российского МИД назвал одной из главных целей Москвы "победить пещерную русофобию", которую, по его утверждению, насаждают в Украине:

"Думаю, что сейчас у нас самая главная победа, помимо достижения целей специальной военной операции, но сопряжённая с этими целями задача – это победить пещерную русофобию, которую пытаются насадить на Украине, вернее, на том пространстве, которое сейчас называется Украина".

Не обошёл Лавров и президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот якобы "перекуковался и переобулся" и теперь "падает на колени перед прахом нацистских преступников". Также российский министр безосновательно обвинил украинские власти в намерении создать на территории Киево-Печерской лавры Пантеон героев из могил, которые он назвал "сатанинскими".

Территориальные претензии РФ в отношении Украины

Как сообщал УНИАН, Путин хочет контролировать Киев и Одессу, несмотря на публичные заявления о сосредоточении внимания на Донбассе. Как отмечал один из собеседников Financial Times, близких к кремлевским дискуссиям, конечная цель Москвы выходит за пределы нынешней линии фронта: "Он не возьмет Запорожье, он не возьмет Донбасс, он не возьмет Херсон. Но помните, что план всегда заключался в том, чтобы взять Киев. Задача поставлена и должна быть выполнена".

Однако, по мнению министра обороны Украины Евгения Хмары, Россия не собирается ограничиваться захватом отдельных областей Украины, а стремится установить контроль над всей страной. Глава Минобороны подчеркнул, что Путин воспринимает войну как часть проекта "восстановления Российской империи". По его словам, глава Кремля хочет уничтожить украинскую государственность. "Его цель – захватить всю украинскую территорию, уничтожить украинскую государственность и преподнести это как исторический вклад в строительство российского государства", – сказал Хмара.

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