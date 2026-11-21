Глава Офиса президента отметил, что реалистичность такого срока зависит от многих факторов.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал возможность завершения войны до 1 января 2027 года.

В комментарии"24 каналу" Буданов заявил, что реалистичность такого срока зависит от многих факторов.

"Реалистично ли это (завершение войны до 1 января 2027 года – УНИАН)? Зависит от многих факторов. Будем работать над тем, чтобы, возможно, это произошло. Хотя это будет просто чудом", – сказал Буданов.

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Что предшествовало

По данным американских СМИ, администрация Дональда Трампа стремится достичь мирного соглашения между Украиной и Россией до начала января, чтобы успеть до перехода Конгресса в руки демократов. Европейские и украинские чиновники опасаются, что спешка Вашингтона может заставить Киев пойти на значительные уступки, более выгодные для России. Некоторые украинские чиновники считают, что ограничение работы Starshield и задержки с поставками ракет Patriot являются попыткой усилить давление на Украину с целью заключения соглашения.

Трамп считает, что Россия готова завершить войну против Украины дипломатическим путем, но этому якобы мешает личная неприязнь между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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