Специалисты "Киевводоканала" работают над восстановлением стабильного водоснабжения.

В пяти районах Киева наблюдаются перебои с водоснабжением. Об этом сообщили в КП "Киевводоканал".

"В настоящее время в Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Подольском районах столицы наблюдается снижение давления в водопроводных сетях или временное отсутствие водоснабжения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" работают над восстановлением стабильного водоснабжения и нормализацией давления в сетях.

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Проблемы с водоснабжением в столице – другие новости

20 ноября объекты "Киевводоканала" были повреждены в результате ночной российской атаки. Перебои с водоснабжением столицы возникли также из-за вражеских ударов по энергосистеме.

Снижение давления в системе водоснабжения наблюдалось в нескольких районах. Также сообщалось о приостановке водоснабжения в Вишневом Киевской области.

Во время атаки российские захватчики убили двух сотрудников "Киевводоканала", которые обеспечивали киевлян водой.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отмечал, что система централизованного водоснабжения в Киеве не работает во время масштабных отключений света. Питание насосов для подачи воды от резервных генераторов столичные власти смогли обеспечить только в одном районе города – на Оболони.

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