Он также выразил убеждение, что хорошие личные контакты с руководством России и Китая являются преимуществом для Соединённых Штатов и способствуют безопасности страны.

Президент США Дональд Трамп отверг критику в связи со своими хорошими отношениями с российским диктатором Владимиром Путиным. Он назвал критиков "глупыми людьми" и заявил, что личные контакты с лидерами России и Китая являются преимуществом для Соединенных Штатов. Об этом Трамп сказал 20 ноября во время общения с журналистами в Белом доме.

Журналисты попросили американского президента прокомментировать критику в связи с тем, что он назвал Путина своим другом. В ответ Трамп заявил, что не видит ничего плохого в хороших личных отношениях с российским лидером.

"У нас очень прекрасные отношения. Это, кстати, позитив. Глупые люди говорят: "О, это ужасно. Он ладит с ним". Я лажу с Россией. Я лажу с Китаем. Я лажу со многими людьми. С некоторыми не лажу", – сказал президент США.

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На вопрос, считает ли он Путина другом именно для Америки, Трамп ответил, что не может говорить от имени всей страны. В то же время он повторил, что лично поддерживает очень хорошие отношения с главой Кремля.

Отдельно американский президент упомянул трехстороннюю встречу с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоялась во время его визита в Китай.

Трамп назвал её первой в истории встречей лидеров США, России и Китая в таком формате. По его словам, он отправлялся на переговоры с уверенностью, что сможет найти общий язык с обоими лидерами и уладить разногласия.

"Мы смогли их уладить. А потом я понял, насколько это было важно. Это было удивительное событие. США, РФ и Китай. Между нами была такая химия, такой электрический ток, такая дружба, которой раньше никогда не видели", – заявил Трамп.

Саммит в Китае – что известно

Напомним, во время визита Дональда Трампа в Китай состоялась трехсторонняя встреча президента США, председателя КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Стороны обсуждали международную безопасность и отношения между тремя государствами.

После саммита американский президент сделал ряд позитивных заявлений в адрес кремлевского диктатора Путина. В частности, Трамп назвал его "своим другом". Издание The Times отмечает, что такие заигрывания Трампа с Путиным не сулят ничего хорошего Украине и Европе.

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