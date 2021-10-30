Президенты Украины и Молдовы провели телефонный разговор.

Президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Майя Санду обсудили по телефону энергетическую безопасность.

Об этом сообщает вечером в субботу пресс-служба Офиса президента Украины.

В ОП рассказали, что Санду поблагодарила Зеленского за помощь во время энергетического кризиса, с которым столкнулась соседняя страна.

"Лидеры обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия с целью предотвращения кризисных ситуаций в сфере энергетики. Президент Украины отметил готовность нашего государства и в дальнейшем оказывать помощь Молдове в вопросах надлежащего снабжения энергоносителей. С этой целью стороны договорились о проведении в ближайшее время в Украине соответствующих консультаций на уровне министров энергетики двух стран", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, президенты также обсудили реализацию проекта строительства моста через Днестр, а также другие вопросы двустороннего сотрудничества.

Еще одной темой переговоров стала евроинтеграция обеих стран и декабрьский саммит "Восточного партнерства".

Газовый кризис в Молдове

Парламент Молдовы 22 октября ввел чрезвычайное положение до 20 ноября после того, как в конце прошлого месяца истек срок действия газового контракта с "Газпромом".

В Молдове наблюдается дефицит газа в 16 млн куб. м, а необходимые объемы газа в октябре покрыты на 67%. В газотранспортной сети давление достигло критического уровня, что угрожает функционированию газовых систем.

29 госкомпания "Оператор ГТС Украины" по поручению СНБО оказала экстренную помощь Молдове, выделив 15 млн куб. м газа.

29 октября стало известно, что Молдова и российский "Газпром" договорились о продлении на 5 лет действия контракта на поставку газа.

Автор: Юрий Годован