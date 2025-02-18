Она уверена, что ее удастся вернуть.

После деоккупации Запорожской атомной электростанции Украине понадобится время на восстановление ее работы. Сейчас трудно спрогнозировать, сколько именно.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказала эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная. Она отметила, что из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции для работы всех шести энергоблоков ЗАЭС просто не хватит воды. Кроме того, вокруг станции все заминировано:

"Необходимо будет все обследовать, разминировать. Это время. Потом - проверить исправность, потому что мы не знаем, что они там смародерили, какое оборудование вывезли. А это точно".

В то же время Кошарная уверена, что украинской армии удастся вернуть атомную станцию под свой контроль, поэтому оккупированный россиянами объект не стоит сбрасывать со счетов.

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Оккупация Запорожской АЭС

Как известно, в начале марта 2022 года российские войска захватили Запорожскую АЭС, одну из крупнейших атомных электростанций в мире. Они до сих пор контролируют ее.

Боевые действия вблизи объекта и его оккупация российскими войсками вызвали серьезные опасения относительно возможных аварий. МАГАТЭ призвало к созданию демилитаризованной зоны вокруг станции, однако эта инициатива потерпела неудачу.

В Министерстве энергетики сообщали, что сейчас Запорожская АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи.

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