Некоторым потребителям свет возвращали более двух раз.

С начала полномасштабного вторжения энергетики компании ДТЭК вернули свет 17 млн семей. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"С начала полномасштабного вторжения энергетики ОСР ДТЭК Сети вернули свет более 17 млн клиентов. Уже три года подряд мы демонстрируем несокрушимость и готовность сделать все возможное для стабильности энергосистемы", - отметила генеральный директор ДТЭК Сети Алина Бондаренко.

Отмечается, что некоторым потребителям свет возвращали более двух раз.

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В ДТЭК подчеркнули, что энергетики начинают работы на поврежденных сетях только с разрешения военных и ГСЧС, а ремонтные бригады в любой момент могут оказаться под обстрелом.

Напомним, в прошлом году ДТЭК Рината Ахметова инвестировал 4,5 млрд грн в рамках ремонтной и инвестиционной программ.