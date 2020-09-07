Компания Westinghouse готова присоединиться к реализации проекта достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, в том числе частично предоставив оборудования для них.

Об этом заявил управляющий директор Westinghouse Electric Sweden AB Азиз Даг по итогам переговоров с главой «Энергоатома» Петром Котиным в Киеве 3-4 сентября 2020 года, сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

«В принципе Westinghouse готов откликнуться на любые потребности «Энергоатома», которые могут возникнуть при строительстве новых энергоблоков», - отметил Азиз Даг.

Он уточнил, что Westinghouse готов приобщиться не только к обеспечению ядерным топливом №3 и №4 энергоблоков Хмельницкой АЭС, но и поставлять для них такое оборудование, как автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУТП).

«Мы убеждены, что атомная генерация должна и в будущем оставаться важной составляющей мировой энергетики в целом и украинского энергетического микса в частности. Но, как и во всем мире, энергоблоки украинских АЭС постепенно стареют и придет время, когда их придется выводить из эксплуатации. Поэтому надо помнить, что атомные энергоблоки строятся не за один год и для того, чтобы сохранить потенциал украинской атомной генерации в будущем, уже сейчас надо работать над вопросом замещения генерирующих мощностей, которые будут выводиться из эксплуатации», - отметил представитель Westinghouse.

Справка. Энергоблок №3 ХАЭС начали строить в сентябре 1985 года, №4 - в июне 1986-го. Оба блока запроектированы на текущую мощность 1000 МВт, с реакторной установкой ВВЭР-1000 / В-320. Но, несмотря на их строительную готовность 75% для №3 (смонтировано около 85 единиц оборудования) и 28% для №4, в1990 году проект был приостановлен из-за «постчернобыльского» моратория на строительство новых АЭС.

Вопрос достройки двух энергоблоков является стратегически важным для Украины, поскольку будет способствовать ее энергетической безопасности, устойчивости энергосистемы, доступности тарифа для потребителей, а также созданию тысяч рабочих мест, улучшит социально-экономическое развитие и региона расположения ХАЭС, и других территорий.

Кроме того, это приблизит Украину к стратегической синхронизации отечественной энергосистемы с энергосистемой ЕС и ее интеграции в Европейскую энергетическую сеть через создание на площадке Хмельницкой АЭС источников резервного электроснабжения, подключенного к европейской сети ENTSO-E.

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Автор: УНИАН