В 2021 году начала действовать реформа стимулирующего тарифообразования - RAB-регулирование.

Стимулирующее тарифообразование (RAB-регулирование) для облэнерго более эффективно, чем тарифообразование по принципу "затраты+", которое действовало до 2021 года.

Об этом сообщил Андрей Герус, председатель комитета по энергетике Верховной Рады в интервью изданию Цензор.

"Я считаю, что стимулирующее тарифообразование для облэнерго с разумной нормой доходности – это правильно. Стимулирующее тарифообразование дает лучший результат, чем тарифообразование "затраты+", - отметил Герус.

Напомним, в 2021 году начала действовать реформа стимулирующего тарифообразования - RAB-регулирование. Она позволила операторам систем распределения (бывшим облэнерго) привлекать больше средств в обновление сетей.