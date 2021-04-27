Игорь Орел

Окончание отопительного сезона в Европе, который выдался одним из самых холодных за поселение годы, ознаменовался стремительным подорожанием природного газа, что отобразилось на внутренних ценах в Украине.

Большинство жителей нашей страны, доходы которых и так снизились из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, все еще не способны оплачивать по-европейски высокие рыночные тарифы.

Поэтому от властей страны требовалось принятие неординарного решения, которое позволило бы защитить население от резкого скачка цен и, одновременно с этим, сохранить достижения более пяти лет реформ газового рынка.

Стоит отметить, что свободный рынок газа для населения формально заработал в Украине с 1 августа 2020 года, когда потребители получили возможность самостоятельно выбирать поставщика, а цены на ресурс должны были стать рыночными и отличаться у разных компаний.

Тогда же национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» предложила своим клиентам два основных тарифных плана: «Месячный», по которому цена менялась каждый месяц в зависимости от рыночных котировок и «Годовой» - с фиксированной ценой в течение ближайших 12 месяцев.

По какому именно принципу компании определяют годовую цену не известно: у каждого поставщика индивидуальный подход

Потребители, которые в августе прошлого года заключили годовой контракт, в конечном итоге оказались в выигрыше, избежав резкого роста цены на природный газ в зимний период.

Именно этот опыт правительство страны решило в добровольно-принудительном порядке распространить на всех поставщиков газа, обязав их до 25 апреля представить годовой тариф, который по умолчанию будет действовать для бытовых потребителей с 1 мая этого года до 30 апреля 2022 года.

По состоянию на 26 апреля большинство поставщиков газа опубликовали свои годовые тарифы, которые находятся в диапазоне от 7,88 до 13,5 гривень за кубометр. По какому именно принципу компании определяют годовую цену не известно: у каждого поставщика индивидуальный подход, а решающую роль имеет доступность к ресурсу и объем прогнозируемых поставок.

Цены у поставщиков с наибольшей клиентской базой оказались практически на одном уровне. Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», которая добывает более 70 процентов всего газа в стране, предложила своим потребителям цену в 7,96 гривень за кубометр, а крупнейший поставщик газа - компания «Йе Энергия» и около 20 поставщиков, работающих под брендом «Твой Газзбут», установили тариф на уровне 7,99 гривень за кубометр.

Таким образом, абсолютное большинство бытовых потребителей страны уже в мае этого года будут платить по новому тарифу, который почти в три раза выше, чем в мае прошлого года, когда цена на газ была на рекордно низком уровне.

При этом, сейчас цена для населения на 10 процентов ниже, чем для промышленных потребителей, и прогнозируется, что с приближением осенне-зимнего периода эта разница будет увеличиваться.

Тем самым, правительство сумело выполнить задачу минимум, защитив население от существенного подорожания природного газа.

Очевидно, что данное решение является временным и применимо лишь в условиях кризиса.

В дальнейшем Украина должна будет полностью перейти на конкурентные, рыночные отношения в коммунальной сфере, что даст импульс развитию национальной экономики, позволит модернизировать изношенную инфраструктуру, а потребители в конечном итоге получат более качественные услуги по приемлемым ценам.

При этом, ту часть населения, что не сможет оплачивать рыночные тарифы, необходимо поддерживать через систему адресных субсидий, которая в Украине нуждается в существенной доработке.

Кроме этого, снизить расходы на коммуналку позволила бы комплексная энергетическая модернизация жилищного фонда страны, который безнадежно устарел и непростительно расточительно расходует ресурсы.

Пережитый отопительный сезон актуализировал для нашей страны задачу увеличить добычу газа на своей территории

Пример ряда европейских стран показывает, что модернизация жилья позволяет в течение нескольких лет в разы снизить потребление энергоресурсов. Кабинету министров Украины необходимо существенно ускорить этот процесс и сделать действующие программы по энергомодернизации более доступными для населения.

Пережитый отопительный сезон актуализировал для нашей страны задачу увеличить добычу газа на своей территории. К сожалению, сегодня около трети потребляемого газа Украина вынуждена импортировать, что приводит к удорожанию ресурса внутри страны.

Пока что существенных достижений в этом направлении нет: государственная компания «Укргазвидобування», входящая в группу «Нафтогаз», провалила поставленную правительством задачу по наращиванию добычи газа, несмотря на десятки миллиардов гривень инвестиций.

Мир по мере выхода из коронакризиса будет вновь возвращаться к высоким ценам на энергоресурсы.

Это время, когда наиболее выгодно инвестировать в собственную добычу энергоресурсов и повышение энергоэффективности. Сумеет ли Украина максимально эффективно распорядиться имеющимися ресурсами в это непростое время, чтобы в будущем стать экономически более сильной, зависит от каждого из нас.

Игорь Орел

Все статьи автора

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram