Россияне продолжают бить ракетами по украинским энергетическим объектам, уничтожают трансформаторы и генераторы.

Российская Федерация своими ракетными ударами за последние несколько недель вывела из строя 6 гигаватт мощностей энергетики Украины и разрушила 80% теплоэлектроцентралей. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Эстонскому национальному телерадиовещанию.

"К сожалению, Россия продолжает энергетический террор – только за последние недели россияне уничтожили больше шести гигаватт мощностей нашей энергосети. Это и гидроэнергетика, и угольная энергетика", - отметил Шмыгаль.

По его словам, россияне продолжают бить ракетами по украинским энергетическим объектам, уничтожают трансформаторы и генераторы.

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"В течение последних недель Россия уничтожила 80 процентов теплоэлектроцентралей", - добавил премьер-министр.

Российские обстрелы по Украине

4 апреля пресс-служба НАЭК "Энергоатом" сообщила, что Запорожская АЭС из-за российских обстрелов осталась только на одной линии питания и находилась на грани очередного блэкаута.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев заявил, что тарифы на электроэнергию в Украине будут повышены, поскольку из-за атак Российской Федерации по украинским объектам генерации и распределения ряд критических энергообъектов нуждаются в ремонте.

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