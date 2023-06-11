Украинская сторона данную информацию не подтверждает и не комментирует.

Оккупационные войска РФ заявляют о том, что силы ВСУ якобы атаковали шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота. Украинская сторона данную информацию не подтверждает и не комментирует.

Как сообщает канал "Минобороны России", силами ВСУ якобы был атакован корабль "Приазовье" Черноморского флота, выполняющий охрану маршрутов пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в юго-восточной части Черного моря.

"Сегодня около 1 часа 30 минут московского времени вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в юго-восточной части Черного моря", - говорится в сообщении оккупантов.

Оккупанты сообщают, что в ходе отражения атаки все катера были уничтожены и корабль "Приазовье" Черноморского флота "продолжает выполнение поставленных задач".

"В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил. В данный период, как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B "Global Hawk" военно-воздушных сил США", - говорится в сообщении.

"Турецкий поток"

Газопровод из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. С осуществлением этого проекта Турция приобрела возможности торговца-посредника газом благодаря имеющимся и строящимся газопроводам, связанным с "Турецким потоком".

Трубопровод протяжённостью около 1100 километров состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд м³ газа в год. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Запуск "Турецкого потока" состоялся 8 января 2020 года. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган объявили об официальном старте и начале эксплуатации газопровода "Турецкий поток" в обход Украины по дну Черного моря.

В феврале 2021 года санкции США ударили по газопроводу "Турецкий поток".

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