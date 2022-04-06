На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины происходит целенаправленное уничтожение украинского нефтеперерабатывающего комплекса.
Об этом интервью РБК-Украина заявил министр энергетики Герман Галущенко.
По словам министра, оккупанты сейчас целенаправленно уничтожают нефтеперерабатывающий комплекс.
"Российские оккупанты сейчас целенаправленно уничтожают нефтеперерабатывающий комплекс. Но мы диверсифицировали поставки еще с первых дней боевых действий. Так что потребность в топливе мы обеспечим. Мы знаем, как это сделать, поставки будут", - отметил министр.
В то же время он отметил, что сейчас происходит изменение условий на рынке продажи нефтепродуктов.
"Уже были некоторые изменения – отменен акциз и снижено НДС. Если еще надо будет что-то сделать, то быстро примем решение", - отметил министр.
Днепропетровская нефтебаза:
В ночь на 6 апреля 2022 года враг обстрелял Днепропетровскую область с неба. Уничтожена нефтебаза.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Ущерб инфраструктуре Украины от войны в стране по состоянию на 1 апреля 2022 года KSE Institute оценил в $68,2 млрд, или почти в 2 трлн грн.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что потери государственного бюджета Украины из-за войны с Россией составляют около 2 миллиардов гривен в день.