Оккупанты сознательно уничтожают нефтеперерабатывающий комплекс Украины.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины происходит целенаправленное уничтожение украинского нефтеперерабатывающего комплекса.

Об этом интервью РБК-Украина заявил министр энергетики Герман Галущенко.

По словам министра, оккупанты сейчас целенаправленно уничтожают нефтеперерабатывающий комплекс.

"Российские оккупанты сейчас целенаправленно уничтожают нефтеперерабатывающий комплекс. Но мы диверсифицировали поставки еще с первых дней боевых действий. Так что потребность в топливе мы обеспечим. Мы знаем, как это сделать, поставки будут", - отметил министр.

В то же время он отметил, что сейчас происходит изменение условий на рынке продажи нефтепродуктов.

"Уже были некоторые изменения – отменен акциз и снижено НДС. Если еще надо будет что-то сделать, то быстро примем решение", - отметил министр.

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