В результате полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины происходит уничтожение оккупационными войсками угольных шахт и газовых месторождений.
Об этом интервью РБК-Украина заявил министр энергетики Герман Галущенко.
По словам министра, есть шахты, которые невозможно будет восстановить.
"Есть шахты, которые мы уже не восстановим. Происходит их затопление, и возможности вернуть их к работе нет. Это шахта "Золотая" в Луганской области, а также "Тошковская", которая находится в этом же регионе – они попали под сильные обстрелы, из-за которых прервалось электрообеспечение", - отметил министр.
Министр также отметил, что сейчас нарушена логистика и добыча угля уменьшилась.
"Пока не работает шахта "имени Сургая" – люди сидят в бомбоубежищах, и у них нет возможности подняться. Все остальные работают. Но добыча немного уменьшилась из-за проблем с логистикой. По газовые месторождениям – есть повреждения на Олышевском месторождении в Черниговской области. Добыча газа в общем упала где-то на 15%, а угля на госшахтах – до 30%", - отметил Галущенко.
Война против Украины:
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- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что потери государственного бюджета Украины из-за войны с Россией составляют около 2 миллиардов гривен в день.