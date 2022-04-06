Сейчас нарушена логистика и добыча угля уменьшилась.

В результате полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины происходит уничтожение оккупационными войсками угольных шахт и газовых месторождений.

Об этом интервью РБК-Украина заявил министр энергетики Герман Галущенко.

По словам министра, есть шахты, которые невозможно будет восстановить.

"Есть шахты, которые мы уже не восстановим. Происходит их затопление, и возможности вернуть их к работе нет. Это шахта "Золотая" в Луганской области, а также "Тошковская", которая находится в этом же регионе – они попали под сильные обстрелы, из-за которых прервалось электрообеспечение", - отметил министр.

Министр также отметил, что сейчас нарушена логистика и добыча угля уменьшилась.

"Пока не работает шахта "имени Сургая" – люди сидят в бомбоубежищах, и у них нет возможности подняться. Все остальные работают. Но добыча немного уменьшилась из-за проблем с логистикой. По газовые месторождениям – есть повреждения на Олышевском месторождении в Черниговской области. Добыча газа в общем упала где-то на 15%, а угля на госшахтах – до 30%", - отметил Галущенко.

Война против Украины: