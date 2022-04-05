Отопительный сезон в Киеве завершился, но обеспечение города горячей водой будет продолжаться.
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго" в Facebook.
"Отопительный сезон 2021/2022 в столице завершен. Преждевременно, как того требует военное положение и текущая ситуация с энергоносителями в Украине. Отопление выключили, но продолжаем обеспечивать столицу горячей водой", - говорится в сообщении.
Также в коммунальном предприятии начали восстанавливать и готовить тепловое хозяйство столицы к следующему отопительному сезону.
"Из 200 котельных "Киевтеплоэнерго" 40 получили различной степени повреждения. Получили повреждения в результате ракетных обстрелов и теплоэлектроцентрали. Разбитые взрывными волнами окна, крыши, оборудование. Благодаря слаженным действиям персонала удается оперативно восстанавливать работу и продолжать генерировать тепло и электроэнергию", - добавили в пресс-службе.
Завершение отопительного сезона в Киеве:
28 марта 2022 года завершился отопительный период для жилого фонда и объектов инфраструктуры города.