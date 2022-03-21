Речь идет о ряде населенных пунктов в Донецкой, Луганской, Киевской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях, где продолжаются боевые действия.

В Украине 40 газораспределительных станций в "горячих точках" остаются отключенными, а у жителей нет газа.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба "Оператора газотранспортной системы Украины".

"По состоянию на 21 марта отключенными остаются 40 ГРС в "горячих точках", значительная часть которых остановлена из-за повреждения сетей обл- и горгазов. Речь идет о ряде населенных пунктов, где идут боевые действия, в Донецкой, Луганской, Киевской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что за 19 - 20 марта была возобновлена работа 6 газораспределительных станций. Во всех регионах, где это возможно, продолжается плановое выполнение программы ремонтов, техническое обслуживание и диагностика.

Кроме того, за предыдущие сутки, 20 марта, "Оператор ГТС" Украины протранспортировал 98,4 млн куб. м природного газа к украинским домам, больницам, заводам и другим объектам социально важной инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко уверяет, что запасов газа в Украине более чем достаточно для удовлетворения потребностей населения.

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