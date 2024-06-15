Украинским военным удалось задеть до 15% потенциала РФ.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник заявил, что Украине удалось масштабировать процесс ударов по российским заводам до полезного нам уровня.

Он рассказал "24 каналу", что украинским военным удалось задеть до 15% потенциала РФ по нефтепереработке. Страна-агрессор имеет примерно до 30 крупных таких заводов и до 50 - поменьше.

Некоторые нефтеперерабатывающие комплексы расположены за Уральским хребтом. Однако украинские войска уже испытали мощный беспилотный комплекс "Сокол", который может поражать цели на расстоянии до 3300 километров. Если дроны Сил обороны смогут пересечь Уральский хребет, то это будет колоссальный шаг вперед.

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"Если поднимем коэффициент истребления хотя бы до 50%, то и на линии боестолкновения могут начаться проблемы. Потому что технику надо заправлять. Техника "съедает" очень много топлива. Скажем, танк Т-90 за сутки может "съесть" до одной тонны самого дизельного топлива и до 100 килограммов масла. Это очень правильное направление. Важно его масштабировать и держать на постоянном уровне тональности", - подытожил полковник.

Удары по нефтяной отрасли РФ

Российский экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в апреле упал до уровня, который в последний раз наблюдался в конце прошлого года.

Высокие цены на российские нефть и топливо частично компенсировали негативные эффекты от снижения экспорта. Однако в апреле россияне все равно заработали на экспорте нефти значительно меньше, чем в марте: 17,2 млрд долларов против 18,4 млрд.

Украина должна продолжать удары по российским НПЗ, потому что это вредит агрессору и не может негативно повлиять на мировой рынок нефти, пишет Foreign Affairs.

Эти удары могут "причинить боль" внутри России, где цены на нефтепродукты, такие как бензин и дизельное топливо, начали резко расти.

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