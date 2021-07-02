При этом для экспорта в европейские страны подходит только "зеленый" водород, то есть из ветровой и солнечной энергии.

Министерство энергетики рассматривает возможность производства водорода из атомной энергии и природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил замминистра по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков.

Читайте такжеУ "Северного потока-2" появился конкурент: одна из стран готова поставлять газ в Европу по собственному трубопроводу

«Мы в своих дискуссиях в Министерстве действительно смотрим на атомно-водородную энергетику в Украине и перспективы использования водорода из атома. Также мы смотрим на перспективы использования водорода из природного газа», - сказал он.

При этом замминистра отметил, что для экспорта в европейские страны речь идет только о «зеленом» водороде, то есть из ветровой и солнечной энергии. Но в Евросоюзе уже идет активная дискуссия относительно признания атомной энергетики «зеленой».

«В европейской стратегии Украина рассматривается как страна, из которой можно транспортировать «зеленый» водород, в первую очередь в Германию. Потому что Германия поставила очень амбициозные планы до 2030 года иметь значительную долю водорода в своей энергосистеме. Украина рассматривается как потенциальная страна, которая будет вырабатывать и поставлять водород туда», - сказал замминистра.

Транспортировка водорода

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина намерена в среднесрочной перспективе транспортировать в страны Европейского Союза водород, используя мощности газотранспортной системы страны.

Министерство энергетики в ближайшее время разработает Стратегию водородной экономики Украины и регуляторное поле для запуска рынка водорода в нашей стране.

Водородная стратегия является неотъемлемой частью Европейского зеленого соглашения. Эта масштабная инициатива призвана превратить Европу в первый климатически нейтральный континент до 2050 года. Еврокомиссия отдельно выделяет Украину как приоритетного партнера в развитии водородной энергетики, учитывая ее природные ресурсы, взаимосвязанность инфраструктуры и технологическое развитие.

В июне Министерство энергетики Украины присоединилось к Европейскому альянсу по чистому водороду.

Что предложат Украине в обмен на запуск "Северного потока-2"

26 июня 2021 года стало известно о том, что соглашение, которое некоторые официальные лица планируют подготовить к визиту канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон в июле, может означать, что государства обязуются компенсировать Украине транзитные потери после запуска «Северного потока-2».

Германия также может взять на себя обязательства поддержать план по развитию восточноевропейского сотрудничества в сфере энергетики и транспорта.

Берлин может предложить Украине стать экспортером водорода. В случае, если Европа захочет достичь своих климатических целей, ей понадобится водород как энергоноситель. Идея состоит в том, чтобы переоборудовать для этого существующую сеть газопроводов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина