TotalEnergies, в отличие от основных западных конкурентов, сознательно сохранила свои активы в России несмотря на санкции и агрессию Кремля.

Нужно провести расследование о возможной причастности французской нефтяной компании TotalEnergies к поставке авиационного топлива для российских военных через местное совместное предприятие.

Об этом заявил министр транспорта Франции Клеман Бон, сообщает Reuters.

"Это чрезвычайно серьезная тема, поэтому нужно провести расследование, имел ли место, сознательно или невольно, обход санкций", - заявил министр.

TotalEnergies, которая, в отличие от основных западных конкурентов, сохранила свои активы в России, несмотря на критику, заявила, что якобы не управляет инфраструктурой, которая бы поставляла продукцию российской армии, и не якобы знала о любом потенциальном производстве авиационного топлива своими деловыми партнерами.

Отмечается, что Клеман Бон, который сказал, что у него недостаточно информации, чтобы принять чью-то сторону по этому вопросу, стал первым представителем французского правительства, который прокомментировал обвинения, которые могут подорвать усилия президента Эммануэля Макрона по установлению мира в Украине.

Как сообщал УНИАН, на седьмом месяце полномасштабного российского военного вторжения в Украину французскую компанию TotalEnergies разоблачили в участии в поставках газового конденсата для производства реактивного топлива для самолетов РФ.

Газете Le Monde удалось проследить цепочку поставок от Термокарстового газового месторождения в Сибири до двух военных авиабаз (Морозовская и Мальчево), на каждой из которых размещена эскадрилья многоцелевых истребителей. Неправительственные организации заявили, что эти две базы использовались для нанесения ударов по Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: