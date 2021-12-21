Завершение непростого 2021 года запомнится украинцам среди прочего откровениями председателя правления госкомпании "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, который обеспокоился нынешними рекордными рыночными ценами на голубое топливо, которые за год выросли в семь - восемь раз и не думают снижаться.

Глава главного газового монополиста страны признал, что в таких условиях невозможно долго сдерживать более-менее приемлемые тарифы на газ для населения. По его словам, убытки НАК "Нафтогаз Украины" уже исчисляются десятками миллиардов гривен из-за разницы между рыночной ценой в 45 гривен за кубометр и теми 8 гривнами, которые платит население.

Даже страшно подумать, чем это в итоге обернётся, если даже комфортный 2020 год НАК закончил с чистым убытком в 19 миллиардов гривен.

Витренко назвал рецепты по выходу из ситуации, которые у многих вызвали лишь улыбку

Не стоит забывать и о том, что благодаря действующему меморандуму по сдерживанию тарифов на тепло, "Нафтогаз" должен до конца отопительного сезона предоставлять теплогенерирующим предприятиям фантастически дорогое нынче сырьё по льготным ценам.

Витренко назвал рецепты по выходу из ситуации, которые у многих вызвали лишь улыбку. Это были не только дежурные фразы о том, что Украине надо резко увеличить добычу собственного газа и провести тепломодернизацию, чтобы сократить потребление голубого топлива. Всё это звучало не один раз, причём именно "Нафтогаз" провалил госпрограмму по увеличению ежегодной добычи собственного газа до 20 миллиардов кубометров к 2020 году.

Куда более интересной была рекомендация топ-менеджера о том, что украинские тепловики уже сейчас могут переходить на использование биогаза, который "можно добывать из отходов сельского производства или с переработки мусора".

И куда подевались пессимистические прогнозы, что госкомпания не сможет дальше удерживать фиксированный льготный тариф?

На следующий день после этого заявления Витренко в Украине на уровне государства был создан координационный энергетический штаб. На брифинге по итогам первого заседания глава "Нафтогаза" утверждал, что госкомпания имеет "нормальные запасы газа", более 15 миллиардов кубометров, чего достаточно, чтобы обеспечить потребности населения, бюджетных организаций, учреждений здравоохранения и других потребителей.

При этом он также заверил, что этих запасов достаточно, чтобы не повышать тарифы на газ и отопление для населения. И куда, интересно, подевались пессимистические прогнозы, что госкомпания не сможет дальше удерживать фиксированный льготный тариф?

Напоследок Витренко добавил, что этот отопительный сезон "при нормальных условиях" Украина пройдёт "с нормальной поставкой газа, без перебоев, со стабильными ценами и тарифами на газ". Правда, не стал уточнять, что такое "нормальные условия". А если в январе и феврале придут лютые морозы?

На том же брифинге заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, курирующий экономическую политику, озвучил желание властей решать энергетические проблемы за счёт программы "Большая модернизация", которая стартует в наступающем году.

Пока власти решают энергетическую проблему в двух временных промежутках

За ближайшие семь-десять лет, на которые рассчитана эта программа, власти хотят модернизировать почти все 180 тысяч жилых многоэтажек в стране и 20 тысяч социальных объектов (школы, детсады, больницы и так далее). В итоге это должно сократить потребление газа в Украине на 30-40 процентов. Правда, в наступающем году смогут провести энергетическую модернизацию лишь пяти тысяч жилых домов, что кардинально ситуацию не изменит.

Также Офис президента рассчитывает, что Украина в ближайшие три-четыре года сможет увеличить показатель добычи природного газа с 19 до 23-25 миллиардов кубометров ежегодно. Очевидно, что для достижения этой цели нужны новые технологии и огромные деньги.

Похоже, что пока власти решают энергетическую проблему в двух временных промежутках: несколько лихорадочно пытаются не допустить техногенную катастрофу в ближайшие месяцы и строят наполеоновские планы на среднесрочную перспективу, как мы заживем при налаживании массового производства газа от переработки сельскохозяйственных и бытовых отходов.

Вопрос, как страна сможет подготовиться к следующему отопительному сезону при европейских ценах свыше полутора тысяч долларов за тысячу кубометров, скромно обходят.

Украинцам лучше уже сегодня начать готовиться к тому, что после нынешней сложной зимы тарифы на газ и отопление с высокой долей вероятности вырастут в разы

Эксперты говорят, что к следующему отопительному сезону наша страна должна будет закупить не менее 10 миллиардов кубометров газа. Если представить, что цена к тому моменту будет такой, как сегодня – от 1500 до 1900 долларов за тысячу кубометров, то это обойдётся в 15-19 миллиардов долларов. Без внешней помощи и изменения уровня внутренних тарифов для Украины - это чрезвычайно сложная задача.

Но для большей части населения это также неподъемная ноша: даже скромный домик с крайне экономным хозяином за отопительный сезон сжигает около двух тысяч кубометров газа, а это по рыночным ценам составляет восемьдесят тысяч гривень! При этом, украинец со средней зарплатой за год сможет заработать лишь 160-170 тысяч гривень.

Поскольку от высшего руководства страны никаких серьёзных сигналов в отношении планирования своих действий на 2022 год пока не поступало, то украинцам, скорее всего, лучше уже сегодня начать готовиться к тому, что после нынешней сложной зимы тарифы на газ и отопление с высокой долей вероятности вырастут в разы.

Подтверждением этому также является прописанное в новом меморандуме с ключевым кредитором нашей страны Международным валютным фондом обещание правительства отойти от практики ограничения цен на газ и услуги по теплоснабжению и подаче горячей воды. С мая следующего года цены на эти тарифы "должны полностью отражать расходы компаний на предоставление услуг".

Вполне вероятно, что украинская власть и в 2022 году попытается убедить кредитора в очередной раз отложить решение, чтобы лишний раз не гневить народ. Но теперь этот финт выглядит уже маловероятным, если конечно не произойдёт чуда, а цены на газ не вернутся к докризисному уровню. В любом случае Украине необходима эффективная энергетическая программа и совершенно иной уровень коммуникации властей с гражданами по этим острым проблемам.

Дмитрий Шварц