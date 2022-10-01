Он отметил, что в Европе имеются все необходимые инфраструктурные решения для того, чтобы зимой никто не замерз.

Сегодня Европа, в том числе Венгрия и Сербия, переживут эту зиму даже, если россияне остановят газопостачання полностью.

Такое мнение высказал советник министра энергетики Украины Александр Харченко во время информационного телемарафона.

"Сегодня Европа в целом, в том числе и Венгрия и Сербия, переживут эту зиму даже, если россияне остановят газ полностью", - рассказал он.

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Он отметил, что страны Европы поддерживают друг друга. Те, кто имеют лучшие запасы, те кто имеют большую возможность хранить газ максимально заполняют хранилища.

"Я уверен, что все необходимые инфраструктурные и технические решения для того, чтобы никто зимой не замерз, они уже имеются, построены", - добавил Харченко.

Газовый кризис: что надо знать

Как сообщал УНИАН, 22 июня глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что зимой Россия может полностью перекрыть поставки газа.

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

В свою очередь Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка не должна останавливать работу трубопровода.

Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок.

26 сентября компания-оператор Nord Stream заявила о том, что пропускная способность в обеих нитках газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления.

На следующий день появилась информация о том, что в районе "Северного потока" прогремели взрывы.

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