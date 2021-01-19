Янез Копач отметил, что понимает беспокойство общественности в связи с ростом цен и выразил надежду, что регулирование цен на газ не будет действовать дольше, чем два месяца.

Решение правительства Украины о введении граничнойцены на природный газ для бытовых потребителей является опасным для развития рынка газа в Украине.

Об этом заявил глава Секретариата Энергетического Сообщества Янез Копач в ходе ток-шоу Energy Freedom с Андреем Куликовым.

«В 2020 газовый рынок имел очень успешную историю - отмену ПСО для домохозяйств. К сожалению, сейчас ситуация изменилась и это, по моему мнению, можно назвать огромным шагом назад», - отметил он.

Копач отметил, что понимает озабоченность общественности в связи с ростом цен и выразил надежду, что регулирование цен на газ не будет действовать дольше, чем два месяца.

«Если эти меры будут продолжаться до конца марта, рынок сможет каким-то образом выжить. Но если они будут продлены - это создаст опасность дальнейшего существования рыночных реформ в Украине», - добавил глава Секретариата Энергосообщества.

Он отметил, что после отмены ограничений цены, важнейшим фактором успешного развития рынка газа станет обязательное предоставление равного доступа всех поставщиков к ресурсу отечественной добычи.

«Дешевый украинский газ от «Укргазвыдобування» должен быть доступным на одинаковых условиях различным участникам рынка. Для начала это может быть не весь объем добытого компанией ресурса, а, скажем, 25%», - указал Копач.

Еще одним вопросом, на который обратил внимание глава Секретариата ЕС, стало решение предоставить государственную поддержку всем бытовым потребителям газа в Украине, а не тем, кто как раз нуждается в такой поддержке, т.е. социально незащищенным категориям.

«Только эти потребители на самом деле нуждаются в поддержке. Отсутствие четкого определения для этой категории населения является причиной, почему достаточно популистское решение снизить цену для всех принято в большей степени для медиа, чем для улучшения рыночной среды», - отметил Копач.

По его словам, принятые правительством меры должны сочетаться с другими шагами, которые обезопасили бы развитие конкурентной рыночной среды. Он отметил много положительных сдвигов, которые произошли на рынке газа в Украине в прошлом году.

Но в данный момент, по его мнению, государство слишком агрессивно вмешалась в процесс его либерализации (прим. – рынка).

«В целом, я расстроен из-за этого шага назад и надеюсь, что о нем очень скоро не будут вспоминать», - резюмировал Янез Копач.

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Автор: УНИАН