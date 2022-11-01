ДТЭК Киевские региональные электросети публикует ориентировочный перечень улиц, где в случае необходимости будет ограничено электроснабжение.

НЭК "Укрэнерго" предупреждает о возможности стабилизационных отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отключения будут применять только в случае дисбаланса в энергосистеме и после распоряжения НЭК "Укрэнерго". Для того, чтобы жители могли заранее подготовиться, ДТЭК "Киевские региональные электросети" публикует ориентировочный перечень улиц, где в случае необходимости будет ограничено электроснабжение и ориентировочную очередность во временных промежутках для этих адресов.

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Компания прилагает все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов для каждой группы потребителей.

Возможна небольшая погрешность во времени в пределах дополнительных 30-40 мин для переподключения электроснабжения между группами.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Во всех областях начали выключать свет. Тогда только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

22 октября оккупанты снова массово ударили ракетами по территории Украины. 1,5 млн абонентов в семи областях Украины остались без света.

31 октября в результате обстрела было повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации возникли проблемы с электро - и водоснабжением.

Состоянию на 1 ноября Украина договаривается с 12 странами о поставках оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

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