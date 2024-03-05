Светлана Гринчук напомнила о насущной необходимости санкций против "Росатома".

Угрожающая ситуация на ЗАЭС может поставить не только вопрос радиационной опасности на территориях, которые могут быть потенциально поражены в случае ядерного инцидента. Но и повлиять на развитие мирного атома в мире. Об этом отметила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук во время мероприятий, посвященных второй годовщине оккупации Запорожской атомной станции.

Она отметила, что Россия своими террористическими действиями демонстрирует: мирный атом можно использовать как инструмент террора всего мира. А значит, задача номер один всего международного сообщества - урегулировать угрожающую ситуацию с ЗАЭС и найти решение, как обезопасить себя от возможных подобных ситуаций в будущем.

Ядерная и радиационная безопасность сейчас - на повестке дня всего мира, и в Формуле мира Президента Зеленского, которая состоит из 10 пунктов, этот вопрос стоит первым, - акцентировала заместитель министра.

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Светлана Гринчук также напомнила о насущной необходимости санкций против "Росатома".

"Мы в постоянном диалоге со всеми партнерами в этом вопросе. Должны не дать России возможности использовать монополию, манипулировать и влиять на политики других стран", - сказала заместитель министра.