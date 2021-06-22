В 2022 году тарифы на тепло и горячую воду вырастут еще на 6%, в 2023 и 2024 годах – еще на 5%.

Министерство экономики ожидает, что в этом году тарифы для населения на горячую воду и отопление вырастут на 33%.

Об этом говорится в опубликованном Минэкономики Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, который Кабинет министров одобрил в конце мая.

Что касается прогноза на следующие три года, то в 2022 году тарифы на тепло и горячую воду вырастут еще на 6%, в 2023 и 2024 годах – еще на 5%.

Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в 2021 году вырастут на 20%, в 2022 году – еще на 11%, в 2023 и 2024 годах – еще на 5%.

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Также прогнозируется рост содержания домов, сооружений и придомовых территорий. В этом году тарифы вырастут на 10%, в 2022-м – еще на 10%, в 2023 и 2024 годах – еще на 5%.

Как сообщал УНИАН, в феврале правительство достигло соглашения с местными властями о том, что тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в отопительном сезоне 2020-2021 годов.

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Автор: Дмитрий Шварц