Один килограмм термоядерного топлива содержит в 10 миллионов раз больше энергии, чем килограмм угля.

Перспектива получения чистого источника энергии, подобного силе звезд, стала значительно ближе после того, как ученые установили мировой рекорд по количеству энергии, созданной в результате синтеза атомов, сообщает издание The Guardian.

Исследователи из Joint European Torus (JET), экспериментального термоядерного реактора в центре термоядерной энергии Culham в Оксфордшире, смогли получить 69 мегаджоулей энергии за пять секунд, используя всего 0,2 миллиграмма топлива.

Эта вспышка энергии, эквивалентная 16,5 кг тротила, побила предыдущий рекорд - 59 мегаджоулей тепловой энергии, установленный тем же объектом в 2022 году.

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Если будет доказано, что термоядерная энергия жизнеспособна в больших масштабах, будущие реакторы могут вызвать революцию в области чистой энергии.

"Один килограмм термоядерного топлива содержит примерно в 10 миллионов раз больше энергии, чем килограмм угля, нефти или газа, а термоядерные реакции не выделяют парниковых газов", – пишет издание.

Реактор в центре термоядерной энергии Culham использует мощные магнитные поля для удержания плазмы (высокоионизированных газов). Газы нагреваются до 150 миллионов градусов по Цельсию, что примерно в 10 раз горячее, чем центр Солнца.

Экстремальные условия в реакторе вызывают реакции термоядерного синтеза, в которых атомные ядра связываются друг с другом, образуя новые элементы, выделяя при этом огромное количество энергии. Звезды также работают благодаря таким реакциям, но им не нужны такие высокие температуры, потому что их гравитация достаточно сильна, чтобы выполнять часть работы.

Новые виды генерации

Как сообщал УНИАН, 31 октября ученые впервые доказали, что гигантские солнечные фермы в космосе возможны. Это означает потенциально безграничный запас чистой энергии.

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