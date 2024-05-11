По словам министра энергетики, во время ОЗП будут работать все 9 энергоблоков атомных электростанций, которые находятся под контролем Украины.

Россия продолжает уничтожать маневровую генерацию. После последних атак потери превышают 8 ГВт мощности. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи с послом Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк.

"Враг продолжает прицельно уничтожать нашу маневровую генерацию. После последних атак потери составляют уже более 8 ГВт мощности. Ситуация достаточно сложная, поэтому должны уже сейчас наработать механизмы компенсации утраченного для прохождения следующей зимы", – отметил глава Минэнерго.

По его словам, во время ОЗП будут работать все 9 энергоблоков атомных электростанций, которые находятся под контролем Украины. Также ожидается увеличение объемов импорта электроэнергии из европейских стран. В то же время для обеспечения потребностей потребителей нужно также наращивать и мощности распределенной генерации, в частности, за счет газовых турбин, газопоршневых установок и мощных генераторов.

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В Минэнерго отметили, что стороны договорились совместно разработать план подготовки к следующему отопительному сезону, а также координировать усилия для восстановления украинского энергосектора.

Ситуация в энергетике

Ранее УНИАН писал, что Кабинет министров принял решение о выделении 7 млрд 168 млн грн на восстановление энергосистемы. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, за эти средства будет закуплено оборудование для восстановления высоковольтной сети, а также для лучшей синхронизации энергосистемы Украины и ЕС.

Украинцам стоит ожидать повышения тарифов на электроэнергию. Повышение может быть в 1,5 раза до 4 гривен. Так считает народный депутат Алексей Кучеренко.

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