По состоянию на 16 сентября для нескольких сотен домохозяйств Харьковской области еще продолжаются работы по восстановлению энергопитания.

В Харьковской области запускают резервные маршруты энергоснабжения, чтобы заместить разрушенные россиянами объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Министерство энергетики, ссылаясь на информацию замглавы ведомства Юрия Власенко.

Отмечается, что сейчас в Харьковской области проводятся работы по запуску дополнительных резервных маршрутов энергоснабжения, которые смогут усилить надежность поставок электроэнергии потребителям и заместить разрушенные Россией энергетические объекты.

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"Энергетические объекты Харькова и области подверглись значительным разрушениям из-за обстрелов российских войск. Была разрушена одна из подстанций. Однако наши энергетики смогли оперативно вернуть свет в дома украинских граждан. Такие масштабные обстрелы энергетической инфраструктуры могут повторяться, мы должны быть в постоянной готовности эффективно реагировать", - заявил Власенко.

Он отметил, что для подавляющего большинства потребителей электроснабжение было восстановлено уже в течение двух суток.

Однако по состоянию на 16 сентября для нескольких сотен домохозяйств Харьковской области еще продолжаются работы по восстановлению. Из-за значительных разрушений были приняты меры по подключению питания потребителей из резервных источников.

В ведомстве сообщили, что восстановительные работы были проведены, в частности, с помощью оборудования и материалов, полученных в рамках гуманитарной помощи от европейских стран.

Удар по ТЭЦ Харькова:

11 сентября российские оккупанты нанесли удар по ТЭЦ-5 в Харькове.

В результате российских ракетных ударов в г. Харьков и на большей части Харьковской области исчезло электроснабжение. Также без электричества не работали насосы, подающие людям в дома воду.

Кроме того, 11 сентября оккупанты обстреляли Змиевскую ТЭС и три подстанции высокого напряжения, было обесточено 40 подстанций различного напряжения, отключены 2 воздушные линии 750 кВ, 5 воздушных линий 330 кВ. Сотни тысяч украинцев на некоторое время остались без света в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой области.

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