Отмечается, что для прекращения неконтролируемого субсидирования «зеленой» генерации, «Лига антитраста» подготовила обращение в Антимонопольный комитет.

За 15 лет государственная поддержка производства энергии, произведенной из альтернативных источников, превратилась в неподъемный груз для Украины.

Об этом сообщает ресурс "Наші Гроші".

Отмечается, что для прекращения неконтролируемого субсидирования «зеленой» генерации, "Лига антитраста" подготовила обращение в Антимонопольный комитет о незаконной государственной помощи и приглашает присоединиться к его подписанию всех, чьи права нарушаются.

Речь идет прежде всего о так называемом «зеленом» тарифе – специально завышенном тарифе, по которому государство гарантированно скупает всю электрическую энергию, произведенную из альтернативных источников энергии (энергия солнца, ветра и т. д), сообщают "Наши Гроші".

По их данным, создав сверх благоприятные условия для «зеленой» генерации, государство потеряло контроль за ее ростом.

"По некоторым оценкам, в первом квартале 2019 года ВИЭ занимали всего 1,9% в общем производстве электроэнергии, но получили 8,6% от денежного оборота на рынке. Уже через год, в мае 2020 года, доля «зеленой» генерации выросла до 8%, и уже получила до 26% всех денег на рынке. По прогнозам НКРЭКУ, в 2021 году «зеленые» будут производить 19% электроэнергии и получат за это 57% денег на рынке", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в 2020 году государство не смогло выполнить свои обязательства перед производителями энергии из возобновляемых источников и расплатиться за приобретенную у них энергию по «зеленому» тарифу. Объем такой задолженности в 2020 году достиг 25 млрд грн.

"Кроме неконтролируемого роста доли энергии, произведенной из возобновляемых источников, побочными последствиями бесконтрольного субсидирование государством «зеленой» генерации стали подорожание электроэнергии для предприятий и сокращение объемов производства энергии из «традиционных» источников", - говорится в сообщении.

В конце концов, как утверждают "Наші Гроші", рост стоимости электроэнергии почувствует и каждый потребитель, который покупает энергоемкую украинскую продукцию. Ведь даже тарифы на услуги водоканалов по водоснабжению и водоотведению на 35-40% состоят из стоимости электроэнергии.

Сообщается, что ожидаемыми результатами рассмотрения Антимонопольным комитетом этого обращения должны стать оценка целесообразности дальнейшей поддержки государством производства энергии из возобновляемых источников, определение максимально допустимой интенсивности такой поддержки, устранения дискриминации производителей энергии из других источников, недопущение необоснованного роста стоимости электрической энергии.

«Предлагаем предприятиям-потребителям энергии и конкурентам «зеленой» генерации приобщиться к оформлению и подаче обращения в АМКУ относительно пересмотра условий предоставления такой государственной помощи. Если вы готовы подписать заявление, оставьте свои контактные данные в анкете за ссылкой или сообщите нам об этом по телефону 067 468 60 40 или по электронной почте league@antitrust.com.ua. В дальнейшем мы направим вам текст заявления для ознакомления, и в случае отсутствия замечаний к нему, вы сможете его подписать», – предлагает «Лига антитрасту».

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Автор: УНИАН