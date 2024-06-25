Правительство было вынуждено повысить льготный тариф на электроэнергию для населения для ремонта разрушенных россиянами энергетических объектов.

Об этом заявил политолог Евгений Магда.

"Собственно для восстановления разрушенных энергетических объектов правительство вынуждено было пойти на повышение льготных тарифов для населения. Это позволит получить примерно 50 млрд грн, которые используют государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые собственно и производят электричество для населения. Эти средства, как ожидается, пойдут на восстановление энергетической системы. Мы можем сделать это исключительно за собственные средства", - сказал он.

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Магда пояснил, что сейчас государственные и частные энергетические компании в основном за собственные средства восстанавливают разрушенные электростанции и подстанции, а озвученная западная помощь - это "лишь капля в море", если учесть масштаб разрушений.

"Частные компании пытаются привлекать кредиты, а пока восстанавливают разрушенные объекты за свой счет. Государственные компании могут рассчитывать на помощь из бюджета, как, например, "Центрэнерго" для Трипольской и Змиевской ТЭС", - подчеркнул политолог.

Он подчеркнул, что от внешних партнеров Украина нуждается прежде всего в вооружении, в частности, средств ПВО для защиты энергетических объектов.

"Восстанавливать же то, что враг уничтожил, нужно собственными силами, затягивая пояса и принимая непопулярные решения. Горькая пилюля должна быть более эффективной, чем сладенькое плацебо", - подытожил Магда.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что повышение тарифа на свет позволит "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" получить деньги на ремонты, а также платить в бюджет больше налогов.