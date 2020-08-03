Набсовет "Укрэнерго" назначил нового главу правления компании

По результатам конкурса набсовет назначил Владимира Кудрицкого главой компании.

Наблюдательный совет Оператора Объединенной энергосистемы Украины – государственной компании "Укрэнерго" на внеочередном заседании по результатам конкурса выбрал и назначил Владимира Кудрицкого на позицию председателя правления компании.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что с сентября 2019 года Кудрицкий занимал должность первого заместителя председателя правления, а с конца февраля 2020 года исполнял обязанности руководителя "Укрэнерго".

В компанию Кудрицкий пришел в 2016 году, заняв пост заместителя директора по инвестициям. До назначения в "Укрэнерго" Кудрицкий работал директором по развитию "Укртранснафты", был операционным менеджером и директором по внутреннему аудиту в ведущих международных и украинских компаниях: MHP S.A., EastOne, ТНК-ВР, Grant Thornton.

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