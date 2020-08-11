В Киеве на крыше троещинской высотки установили самую большую в Украине солнечную батарею (фото)
Самую большую крышную солнечную электростанцию в Украине установили на многоэтажке на Троещине.
Об этом в Facebook написал начальник отдела по коммуникациям YASNO Киевские энергетические услуги Антон Ковалишин.
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Как написал Ковалишин, мощность СЭС составляет 300 кВт. Инвестором проекта выступила компания Аврора ТЕРМ. Дом с крышной электростанцией находится по адресу пр. Шухевича, 30.
По словам Ковалишина, за аренду крыши инвестор платит ОСББ 40 тысяч грн в год (1 грн на кв. метр/мес — 4 104 кв. метра крыши).
«Этого хватает, чтобы оплатить компании YASNO электроэнергию для мест общего пользования — освещение подъездов, работу лифтов и насосов в подвале. Соответственно жители получают новую крышу, ее регулярный ремонт и удешевление коммуналки», — добавил Ковалишин.
По словам Ковалишина, близкое расположение дома к Троещинскому рынку помогает инвестору зарабатывать на «зеленом тарифе».
Солнечная батарея на балконе
В марте 2020 года на балконе одной из столичных многоэтажек была замечена огромная солнечная батарея.
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