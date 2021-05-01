Установленные правила позволяют газопоставщикам снижать цены в пределах годового продукта.

С 1 мая в Украине начинает работать "годовой продукт" — фиксированная цена на газ, которая будет действовать для украинцев следующие 12 месяцев.

Об этом говорится на сайте Регулятора.

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Все бытовые потребители газа по умолчанию переведены на годовой контракт с 1 мая.

Также газовым компаниям не запрещено предлагать гражданам и месячные тарифы на газ. Для перехода потребитель должен будет подать соответствующую заявку. Кроме того, потребитель имеет право перейти к другому поставщику газа в любой момент действия годовой цены.

Регулятор намерен позволить газопоставляющим компаниям самостоятельно принимать решения о том, разрешить ли потребителю снова вернуться на годовой контракт после перехода на месячную цену.

Также поставщик вправе решать, принимать ли обратно в обслуживание потребителя, который ушел к другому поставщику.

В то же время в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал данное нововведение.

Шмыгаль отметил, что установленные правила позволяют газопоставщикам снижать цены в пределах годового продукта.

"Главная задача для правительства сегодня — это установить понятные, прозрачные и справедливые правила на этом рынке. Для этого с 1 мая в Украине начнет работать так называемый "годовой продукт". Это фиксированная цена на газ, которая будет действовать для украинцев следующие 12 месяцев. Компании не смогут ее повышать", - отметил Шмыгаль.

"То есть, летом, когда цена на газ на европейских хабах традиционно начнет снижаться, у украинских компаний появится больше возможностей для снижение цены. С 1 мая государственная компания НАК "Нафтогаз Украины" предлагает по годовому тарифному плану газ по цене 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения. Но правительство ожидает, что "Нафтогаз" и другие компании летом снизят цены на годовой продукт. Ведь они заинтересованы увеличивать или защищать свою долю на рынке и бороться за потребителя. Именно конкуренция должна подтолкнуть газопоставщиков снизить тарифы", — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что годовой продукт — это стабильность и возможность очень четко понимать и прогнозировать свои расходы.

"Годовой продукт — это рыночный инструмент и европейская практика, которая позволяет защитить потребителей от колебаний цены на газ и одновременно позволяет сохранить все преимущества открытого рынка газа. Важно, что украинцы и в дальнейшем могут выбирать и менять поставщика по критериям цены и качества услуг", — подытожил Шмыгаль.

Что этому предшествовало

В конце января правительство установило предельную цену на газ в размере 6,99 грн за кубометр, действие которой завершилось 31 марта 2021 года.

Газопоставляющие компании предложили населению в апреле покупать голубое топливо по тарифу от 6,75 до 8,85 грн за кубометр.

Для предотвращения ценовых скачков на газ, правительство предложило обязать поставщиков газа с 1 мая перевести всех бытовых потребителей на годовой контракт.

Эксперты прогнозируют, что поставщики газа предложат населению в рамках годового контракта цену на газ, превышающую 8 грн за куб. м.

2 апреля 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опубликовала проект постановления, регулирующий годовой контракт на поставку газа для населения, который по умолчанию получат все потребители с 1 мая 2021 года.

7 апреля 2021 года Регулятор утвердил условия годового контракта на газ для населения с 1 мая.

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Автор: Елена Коваленко