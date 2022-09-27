Некоторые потребители не установили приборы учета и платят за услуги в соответствии с количеством зарегистрированных лиц и в зависимости от приборов, которые они используют.

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, как украинцам выгоднее потреблять газ – со счетчиком или без.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Отмечается, что один кубический метр газа способен обеспечить бесперебойную работу одновременно четырех конфорок плиты до одного часа, если считать по цене 7,96 грн в рамках тарифного плана "Фиксированный" от "Нафтогаз Украина".

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"В основном украинцы рассчитываются за потребленный газ в соответствии с показаниями счетчика. Однако некоторые потребители не установили приборы учета и платят за услуги в соответствии с количеством зарегистрированных лиц и в зависимости от приборов, которые они используют", - говорится в сообщении.

В компании пояснили, что среднее потребление одного домохозяйства в теплый период года в месяц составляет: для приготовления пищи – 10,7 куб. м, или 85,17 грн; для подогрева воды и приготовления пищи — 22,2 куб. м, или 176,7 грн; другая комбинация приборов – 14,2 куб. м, или 113 грн.

Потребление газа в отопительный сезон для приготовления пищи — 15,4 куб. м, или 122,50 грн; для подогрева воды, отопления и приготовления пищи — 223 куб. м, или 1775 грн; другая комбинация приборов – 133,5 куб. м, или 1061 грн.

"Часть клиентов убеждена, что рассчитываться по средней норме дешевле. Однако развенчаем и этот миф: на самом деле устанавливать счетчик выгодно, ведь это позволяет платить только за реально потребленные объемы природного газа, регулировать поступление тепла и соответственно экономить", - сообщила пресс-служба.

В компании добавили, что украинцы в 2022 году уменьшили расходы на три кубометра по сравнению с прошлым годом.

Ситуация со счетчиками на газ:

В настоящее время во многих домохозяйствах счетчики газораспределительными компаниями по разным причинам не установлены. По предварительным оценкам, таких домохозяйств в Украине более 2 миллионов.

В марте 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон, которым продлевается срок установки счетчиков потребления природного газа на 2 года, до 1 января 2023. После окончания этого срока домохозяйства без счетчиков могут быть отрезаны от газоснабжения.

С 1 мая почти 10 млн пользователей газа в Украине были переведены в обслуживание "Нафтогаз Украины" из-за того, что местные газовые компании не смогли выполнять свои функции. Таким образом, "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" сейчас обслуживает более 12 млн бытовых потребителей газа.

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