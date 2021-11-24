Для некоторых потребителей цифра в платежке может стать меньше.

Тарифы за транспортировку газа в Украине будут пересчитаны с 1 января 2022 года. Суммы в платежках будут зависеть от объема потребления газа и тарифов, установленных для облгазов.

Как пишет "Обозреватель", если регулятор не согласует распределительным компаниям значительное повышение тарифа, некоторые потребители могут платить за доставку газа меньше, чем было до этого.

Новая формула абонплаты от облгаза с 1 января будет выглядеть следующим образом:

количество газа, которое использовали с октября 2020-го по октябрь 2022-го, разделить на 12 и умножить на тариф.

Именно этот тариф может резко вырасти. Его должна утвердить Нацкомиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Изданию там подтвердили возможный пересмотр цен, однако успокоили, что вчетверо они не вырастут. В НКРЭКУ говорят, что облгазы свои пожелания предоставили, однако их расчеты будут проверяться.

Читайте такжеЦена на газ в Европе пробила психологический максимумПотребители, которые с октября 2020 по октябрь 2021-го потратили газа меньше, чем годом ранее, смогут платить за доставку меньше. При одном условии: если тариф не увеличится, что маловероятно, пишет СМИ. Дело в том, что для доставки нужен технический газ, цена которого тоже растет. Также есть расходы на зарплаты, ремонт и амортизацию.

Цена за транспортировку газа для населения: детали

Согласно постановлению НКРЕКП, с начала 2021 годовая заказанная мощность потребителя определяется исходя из фактического объема потребления природного газа этим объектом за газовый год, предшествующий расчетному календарному году, но не может быть меньшей, в частности, за 126 куб. м – для бытового потребителя, который использует природный газ для подогрева воды и приготовления пищи.

Минимальную стоимость транспортировки газа подняли и для тех, кто имеет газовый котел для отопления дома.

Минимальная месячная оплата для таких потребителей составляет около 45 грн, даже если потребитель не использует газ для отопления, а только для приготовления пищи.

Автор: Юрий Годован