Из-за повреждения сетей есть обесточивание в некоторых районах Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областей.

Дефицит мощности в энергосистеме Украины сегодня не прогнозируется, но из-за повреждения сетей есть обесточивание в прифронтовых районах Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областей и приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

Как этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Telegram, в энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии продолжает снижаться благодаря стабилизации электроснабжения в стране.

"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется", - говорится в сообщении.

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"Из-за повреждения сетей операторов системы распределения, вызванных вражескими обстрелами, есть обесточивание в прифронтовых районах Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областей и приграничных районах Сумской и Черниговской областей. В Херсоне в результате обстрелов и аварии на ТЭЦ отсутствует теплоснабжение. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, проводятся ремонтные работы", - сообщает пресс-служба.

Лимиты потребления до областей не доводились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

В Одессе все еще действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры. Поэтому во избежание перегрузки оборудования, которое осталось в работе, применяются графики почасовых отключений.

Как уточняет пресс-служба Министерства энергетики, ссылаясь на слова главы ведомства Германа Галущенко, сегодня, в пятницу 24 февраля, годовщину полномасштабной атаки РФ, энергосистема Украины будет работать без ограничений потребителей электроэнергии и даже со значительным резервом.

"Генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии со значительным резервом", - отметил министр.

Однако за последние сутки в результате вражеских обстрелов в Херсонской и Харьковской областях дополнительно обесточены около 15 тысяч потребителей.

Галущенко сообщил, что сложной остается ситуация с теплообеспечением Херсона. В результате обстрелов Херсонской ТЭЦ было повреждено важное оборудование и теплосеть. Ремонтные бригады работают 24/7 для возобновления ее работы.

Ситуация в энергосистеме Украины

Первая ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины.

С начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в результате ракетных и дроновых атак, а также из-за оккупации Запорожской АЭС, Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

18 февраля россияне атаковали Украину ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Из-за угрозы ракетной атаки в ряде областей Украины применялись экстренные отключения света.

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