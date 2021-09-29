Эксперт допускает дальнейший рост цен на голубое топливо на фоне новостей о "Северном потоке-2".

Цены на газ до конца года не только не опустятся ниже текущего уровня, который является рекордно высоким за всю историю, но и могут продолжить рост на фоне новостей о "Северном потоке-2".

Соответствующий прогноз в комментарии УНИАН озвучил глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

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"Прогноз в текущих рыночных условиях дело неблагодарное. Можно ожидать, что ниже текущих уровней цена опускаться до конца года не будет. Но она может продолжить рост на новостях по "Северному потоку-2", результатах выборов в Германии и возможном похолодании. Скажем так: сегодняшнего уровня цен на споте в 70 евро за мегаватт-час (900 долл. за тыс. куб. м – УНИАН) тоже никто не прогнозировал", - пояснил он.

Эксперт уточнил, что если говорить о ближайшем периоде, то ресурс октября продается на Украинской энергетической бирже по 28,5-30 тысяч гривен за тысячу кубов.

Как менялась цена:

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составляла $344 за тысячу кубометров.

В августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533.

1 сентября цена газа октябрьского фьючерса на европейской бирже достигла новой рекордной отметки в 650 долл. за тысячу кубометров.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины, законтрактованного на сентябрь, достигла 18,36 грн за куб.

В начале сентября цена составляла $658 за тысячу кубометров.

10 сентября цена колебалась в районе $700 за тысячу кубов.

Утром 13 сентября фьючерс на газ торговался по $727 за тысячу кубометров. Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины, законтрактованного 13 сентября, достигла 23 грн за кубометр.

14 сентября 2021 года цена на газ в Европе побила очередной исторический рекорд.

15 сентября цена газа октябрьского фьючерса на европейской бирже достигла новой рекордной отметки в 960 долл. за тысячу кубометров.

Стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление, которые уже этой зимой могут существенно вырасти.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что из-за действий России, которая не спешит наращивать объемы поставок газа в Европу, Цены на газ в Украине, как и в Европе, находятся на абсолютном историческом максимуме.

20 сентября 2021 года спотовые цены на газ в Европе, после временного снижения, возобновили рекордный рост и достигли почти 73 евро за мегаватт-час.

Утром 28 сентября цена на газ в Европе поднялась до рекордного максимума, превысив психологическую отметку в 1000 долл. за тысячу кубов.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 30 грн за кубометр. При этом цены на газ для населения не растут, так как с 1 мая все бытовые потребители газа были автоматически переведены на фиксированный годовой тариф, который будет действовать до 30 апреля 2022 года. Потребители покупают голубое топливо по цене от 7,9 до 13,5 грн за кубометр в зависимости от поставщика, которого выбрали.

Автор: Анна Бредихина