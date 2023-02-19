В целом в "Укрэнерго" не прогнозируют дефицита мощности в ближайшие дни.

В понедельник, 20 февраля, в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях не планируют отключать электроэнергию.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК. "На следующий день "Укрэнерго" не предоставляло ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

При этом там отметили, что в Одесской области 20 февраля будут проводиться замеры потребления. Но в ДТЭК предупредили, что из-за повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику.

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Кроме этого, как заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицький в эфире информационного телемарафона, компания не прогнозирует дефицита мощности в ближайшие дни.

В частности, по его словам, в последние дни потребление электроэнергии уменьшилось из-за повышения температуры и выходных дней.

"Завтра ожидаем, что потребление немного возрастет. Но, по нашим прогнозам, энергосистема будет способна покрыть это потребление имеющимися ресурсами генерации. Поэтому мы не прогнозируем завтра дефицита мощности в системе", - сказал Кудрицкий.

Он также уточнил, что сейчас в некоторых регионах состояние сетей не позволяет на 100% обеспечить питание определенных населенных пунктов, в частности речь идет об Одессе и области.

Кудрицкий добавил, что в настоящее время там продолжаются восстановительные работы, которые позволят в ближайшие недели устранить это "узкое место" в сети и обеспечить 100% покрытия потребления и там.

"Сейчас" Укрэнерго " не прогнозирует дефицита мощности в ближайшие дни. Мы видим способность энергосистемы покрыть потребление имеющимся производством электроэнергии электростанциями. Единственное, что может отвлечь нас от этого прогноза – это новые массированные ракетные обстрелы. Мы готовимся к такому сценарию", - рассказал он.

Ситуация в энергосистеме Украины

Первая ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С тех пор началось аварийное отключение электроснабжения.

Россияне не прекращают ракетные удары по энергосистеме Украины. 10 февраля российские оккупанты совершили 14-ю ракетную атаку на объекты украинской энергетической инфраструктуры. В тот день они выпустили по Украине более 100 ракет.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в результате ракетных и дроновых атак, а также через оккупацию Запорожской АЭС, Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

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