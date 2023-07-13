Несмотря на проблемы с энергосистемой и высокие тарифы, граждане потребляют электричество беззаботно, говорит он.

Если украинцы сами не сократят потребление электричества в пиковые часы, то энергетики будут вынуждены применять принудительные отключения.

Об этом на брифинге сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. "Если этот тренд удержится и будут дальше стоять 29,30,31 градус тепла, что вполне вероятно, то есть два выбора: либо потребители научатся хотя бы частично выключать кондиционеры время от времени, либо в какой-то момент нужно будет применить принудительные ограничения", - сказал он.

По его словам, для этого от украинцев не требуется вовсе исключать кондиционеры в жару. Достаточно не выставлять температуру их работы ниже отметки в 23-25 градусов. Это существенно снизит нагрузку на энергосистему.

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"Пока нет тренда на снижение этого потребления и потребление идет беззаботно. Что в определенный момент вполне может привести к принудительным ограничениям", - добавил Харченко.

Он отметил, что большая ответственность лежит на собственниках больших помещений, бизнес центров и торговых центров, которые сами устанавливают температуру в помещениях.

"Если значительная часть малого и среднего бизнеса к этому прислушается, если люди в частном порядке будут ограничивать свои термометры цифрами 23-24 градуса, то это значительно поможет", - считает директор Центра исследований энергетики.

Ситуация с электроэнергией в Украине

Как сообщал УНИАН, НЭК "Укрэнерго" заявил, что общий график потребления по стране указывает на недостаточность мер по экономии электроэнергии. В вечерние пиковые часы потребление держится на высоком уровне и украинцы не стараются экономить. Тем не менее, это также отразится и на платежках за свет.

Некоторые украинцы уже начали получать уведомления и счета от энергетических компаний за июнь с новыми цифрами. Увеличенные почти вдвое платежки свидетельствуют о том, что кроме роста тарифов граждане не обращали внимание на необходимость экономить энергоресурс.

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