Горно-металлургические предприятия Украины в январе-феврале 2021 года экспортировали железорудное сырье (ЖРС) на 1,07 млрд долл., что на 93% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщается в таможенной статистике Государственной таможенной службы.
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При этом в январе-феврале было экспортировано 7,08 млн тонн ЖРС, доля которого в общем объеме валютной выручки страны от экспорта составила 12,66%.
Основными покупателями украинского ЖРС были Польша – 9,47% выручки, Германия – 10,23%, Китай – 40,4%.
Что этому предшествовало
Украина в 2020 году увеличила выручку от экспорта железорудного сырья на 24% - до 4,2 млрд долл.
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