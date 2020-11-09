В количественном выражении закупки сократились на треть.

Украина в январе-октябре 2020 года сократила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 44,6% - до 1,43 миллиарда долларов.

Читайте такжеУкраина начинает отопительный сезон с рекордными запасами газа и угля - президент

Соответствующие данные размещены на сайте Государственной таможенной службы.

Согласно данным таможни, за отчетный период в Украину было импортировано 13,9 миллиона тонн угля, а годом ранее – 19,1 миллиона тонн (-27,2%). Крупнейшими поставщиками в указанный период являлись Россия, США и Казахстан.

Импорт угля из России в денежном выражении за десять месяцев 2020 года составил 869,7 миллиона долларов (60,7%), из США – 427,9 миллиона долларов (30%). Из Казахстана Украина импортировала угля на 96,25 миллиона долларов (6,7%). Из других стран было импортировано угля на сумму 38 миллионов долларов.

Что этому предшествовало

Украина в 2019 году сократила расходы на импорт каменного угля и антрацита на 7,2% по сравнению с 2018 годом – до 2,816 миллиарда долларов с 3,035 миллиарда долларов.

Справка УНИАН

Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

В апреле 2019 года правительство РФ ограничило ввоз продукции топливно-энергетического комплекса в Украину.

С 1 июня 2019 года уголь, нефть и нефтепродукты можно вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений.

С 1 мая этого года Кабинет министров Украины ввел специальную пошлину в размере 65% на импорт угля из России, кроме антрацита и коксующегося угля.

18 августа Кабинет министров повторно ввел спецпошлины на сжиженный газ, дизельное топливо и уголь, кроме антрацита и коксующегося угля, из России, поскольку предыдущее постановление было оспорено частными компаниями в суде.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина