Россия уменьшает объемы транзита газа через Украину, чем спровоцировала газовый кризис в ЕС.

Украина хочет продлить действие контракта с "Газпромом" о транзите газа на 15 лет.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью Радио Свобода.

"Контракт действует до 2024 года. Мы желаем его продолжить и ведем по этому поводу переговоры с нашими европейскими партнерами. Потому что от них также зависит продление этого контракта. Для нас идеальным сроком является продление этих условий на 15 лет", - сказал Шмигаль.

Он добавил, что Украина предложила увеличить объемы транзита газа в ЕС сверх условий контракта.

"Мы готовы еще до 55 миллионов метров кубических увеличить транзит. И этот избыток мы готовы поставлять по цене вдвое ниже, чем в действующем контракте. Это еще раз подтверждает способность украинской ГТС транспортировать и поставлять вдвое большие объемы, чем сегодня законтрактованы, система к этому подготовлена", - сказал премьер.

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Он отметил, что также Украина предложила европейским партнерам использовать газохранилища для хранения газа, закупленного ими в РФ.

"Что касается холодной зимы и состоятельности Европы, то мы также вышли с предложением. Наши газохранилища имеют объем 33 миллиарда метров кубических, мы используем, как правило, в районе 20-24, максимальный объем был 26 миллиардов метров кубических. То есть мы наши газохранилища можем использовать, как такой европейский сейф для хранения дополнительных объемов газа для Европы на случай зимы. Для этого мы предлагали объединить наши усилия с частью или со всеми европейскими странами и создать такой "газовый фонд", который будет стабилизировать как раз эти возможные кризисы, перепады в зимние периоды", - сказал Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, ранее Шмыгаль заявлял, что газовый кризис возник в Европе из-за шантажа со стороны России, которая остановила прокачку газа через украинскую ГТС.

1 ноября гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон констатировал, что суточные объемы транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему в Европу сократились на 34% по сравнению с 1 октября, и уже скоро могут дойти до нуля.

Председатель правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Россия намеренно уменьшает объемы транзита газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить как можно быстрее сертифицировать "Северный поток-2".

17 ноября Макогон заявил, что "Газпром" не планирует увеличивать объемы поставок газа через украинскую ГТС в страны Евросоюза даже зимой 2022 года.

Автор: Виктория Токарева