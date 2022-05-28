Украина может привлечь около 35-40 млрд евро частных инвестиций для реализации программы увеличения мощности возобновляемых источников энергии до 30 ГВт до 2030 года.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко изданию Bloomberg.

"Когда мы говорим об этой инициативе 30 ГВт до 2030 года, речь идет не только о строительстве солнечных- и ветроэлектростанций – это также большие инвестиции в системы передачи, в системы хранения энергии. Это в том числе строительство мощностей по производству зеленого водорода. Согласно нашим оценкам, это будет стоять от 35-40 млрд евро. Но мы говорим о частном капитале", - сообщил глава компании.

Он отметил, что глобальные энергетические компании проявляют большой интерес к проекту, но для реализации программы нужна также поддержка от западных правительств и международных институций.

"Мы видим огромный интерес от глобальных международных компаний поучаствовать в этом плане и что нам надо – это политические гарантии от наших иностранных партнеров – правительств и институций. Я верю, что частный капитал готов прийти в Украину, но нужны гарантии политических рисков", - сообщил Тимченко.

Напомним, во время Всемирного экономического формула в Давосе ДТЭК презентовал программу 30 до 2030, предусматривающую увеличение мощностей возобновляемой энергетики в Украине с текущих 9 ГВт до 30 ГВт до 2030 года.