Европейский Союз и Египет, а также Израиль готовятся подписать в этом месяце соглашение о поставках газа на фоне стремления Европы снизить свою зависимость от российского топлива.
Как пишет Bloomberg, стороны планируют подписать меморандум о взаимопонимании в июне во время визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Каир.
Такое соглашение будет предусматривать сжижение израильского природного газа на перерабатывающих заводах Египта перед отправкой в ЕС.
"Безопасность поставок газа является общей главной проблемой... Египет и Евросоюз будут совместно работать над стабильной поставкой газа в ЕС", - говорится в проекте документа.
Отмечается, что лидеры ЕС также подчеркнули потенциал африканских стран в обеспечении не только сжиженного природного газа, необходимого для замены российского ископаемого топлива, а и зеленого водорода в ближайшие годы. ЕС планирует импортировать к концу десятилетия 10 миллионов тонн зеленого водорода из-за рубежа.
Как сообщал УНИАН, ранее издание Reuters писало об увеличении Израилем добычи природного газа на шельфе, и его планах договориться о поставках в Европу в ближайшие месяцы. Сейчас Израиль обеспечивает газом собственный рынок и через локальную сеть трубопроводов экспортирует в соседние Египет и Иорданию, тогда как большая часть дополнительного газа будет предназначена для Европы.
Reuters отмечало, что проблемой может стать выбор маршрута поставки газа. Одним из вариантов может быть экспорт в Европу через заводы по сжижению газа в Египте, а затем на север через трубопроводы, которые находятся на разных стадиях планирования. Также обсуждается плавучий завод по сжиженному природному газу (FLNG), который позволит осуществлять поставки в Европу непосредственно из Израиля, и ряд других вариантов.
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