Следующий отопительный сезон станет серьезным испытанием для украинского газового рынка из-за необходимости импорта больших объемов газа. В то же время действующая система газового ВСО (возложенных специальных обязанностей) может усложнить этот процесс. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

По его словам, критически важно уже сейчас начать подготовку к следующей зиме, в частности учитывая вопрос импорта газа.

"Поэтому да, этот год, он будет очень важным, надо уже, будет нам с марта, да, и сейчас уже думать о прохождении следующего отопительного сезона и вопрос импорта. И мы понимаем, что без изменения первых рыночных условий нам будет очень трудно и государству будет трудно готовиться в условиях ВСО, эти фиксированные цены и так далее", - подчеркнул эксперт.

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Отдельно он подчеркнул, что дефицит газа не позволит Украине возобновить экспорт топлива.

"Экспорт будет закрыт, из-за дефицита газа. Поэтому будем работать над тем, чтобы все же, я думаю, как вариант - механизм ВСО модернизировать. Для того, чтобы иметь возможность развивать рынок газа, несмотря на эти все эти вызовы, которые так и есть", - отметил Петренко.

Он также обратил внимание на колебания цен на европейском рынке газа.

"Ситуация является переменной, но когда закончится зима и Европа начнет активно закачивать газ в подземные хранилища газа, вы посмотрите, есть большая вероятность, что дешевого газа не будет", - пояснил он.

Учитывая отсутствие российского газа в балансе Украины, страна не будет иметь другого выхода, кроме как импортировать топливо из Европы.

"Для нас, как государства, которое живет без российского газа, нет другой возможности, как импортировать из Европы. Поэтому, надо этот механизм продумывать и понимать, что мы совместно живем в одних условиях и совместно работать над тем, чтобы и развивать добычу, и, соответственно, обеспечивать нашу с вами безопасность", - считает Петренко.

Эксперт по вопросам энергетики Института будущего Адриан Прокип также отметил, что следующая зима может стать серьезным испытанием для украинской энергосистемы из-за угрозы дефицита газа и регуляторных вопросов на энергорынке.