В некоторые часы Украина будет покупать электричество за рубежом.

Украина снова начала импортировать электроэнергию из Европы в дневные часы, чтобы не допустить дефицита и отключений потребителей в связи с чем энергетики призывают украинцев экономить электроэнергию в вечерние часы.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", сейчас производство электроэнергии достаточное для покрытия потребления. Однако в некоторые часы Украина будет покупать электричество за рубежом.

"Сегодня днем в течение трех часов продлится небольшой импорт из Словакии. В ночные и дневные часы, когда в энергосистеме есть избыток мощности и сниженное потребление, продолжается экспорт в Молдову и Польшу", - говорится в сообщении.

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При этом, для обеспечения потребления электроэнергии были задействованы все имеющиеся резервы мощности на гидро и тепловых электростанциях.

"Помочь энергосистеме стабильно работать может бережливое потребление. Особенно призываем всех уменьшить использование электроэнергии с 19:00 до 22:00", - говорится в сообщении.

Какая ситуация в энергосистеме Украины

Из-за ремонта блоков атомных электростанций летом в Украине будет наблюдаться дефицит электроэнергии, однако его планируют покрыть за счет импорта.

По данным Министерства обороны Украины, с октября 2022 года по апрель 2023 года россияне совершили 15 массированных ракетных атак по территории Украины, только за этот период они запустили более 820 крылатых баллистических ракет.

С 21:00 17 мая по 05:30 18 мая 2023 года российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак с разных направлений. Были попадания в объекты энергетической инфраструктуры, более 20 населенных пунктов остались без света.

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