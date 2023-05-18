С 21:00 17 мая по 05:30 18 мая 2023 года российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак с разных направлений.

В результате ночного обстрела россиян есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры, более 20 населенных пунктов - без света.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, из-за обстрелов отключились воздушные линии электропередачи на Хмельнитчине. В области обесточены 3 населенных пункта, без света остались 1,7 тыс. потребителей.

Также в результате последнего массированного обстрела обесточены 2 населенных пункта в Запорожской области, 3 населенных пункта – в Николаевской области.

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"Ночью враг нанес очередной массированный ракетно-дроновый удар по всей территории страны. Есть попадание и повреждение объектов энергетической инфраструктуры... В Херсонской области обесточены 15 населенных пунктов, остались без света почти 12 тысяч потребителей. Все уже запитаны",-отметили в пресс-службе.

В Донецкой области также отключились несколько воздушных линий. Без света остались 5 населенных пунктов, более 20 тысяч абонентов. Обесточена шахта, в которой на тот момент находились несколько человек.

Удар по Украине в ночь на 18 мая

С 21:00 17 мая по 05:30 18 мая 2023 года российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак с разных направлений.

Врагом было выпущено 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. С самолетов стратегической авиации: двух Ту-160 и восьми Ту-95 выпущены 22 крылатые ракеты Х-101/Х-555. С кораблей в Черном море – шесть крылатых ракет "Калибр". А также две крылатые ракеты "Искандер-К" с наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 29 из 30 российских крылатых ракет. Также украинскими силами сбиты два ударных БПЛА "Shahed-136/131" и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

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